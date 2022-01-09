Три рейса задержаны в аэропорту Магнитогорска из-за обледенения полосы

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Три регулярных авиарейса задержаны в аэропорту Магнитогорска (Челябинская область) по причине обледенения взлетно-посадочной площадки, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В частности, задержаны два рейса авиакомпании "Сибирь" - в Москву и Новосибирск, а также рейс авиакомпании "Россия" по маршруту Магнитогорск - Москва.

На рейсы зарегистрировано 333 пассажира, из них 29 детей. Прокуратура держит под контролем оказание услуг пассажирам, отмечается в сообщении.

Накануне в Магнитогорске наблюдалась плюсовая температура. Сегодня температура опустилась до минус 10 градусов, ночью ожидается похолодание до минус 25.