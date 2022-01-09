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Шойгу заявил о масштабной информационной войне против Минобороны РФ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ постоянно подвергается масштабным информационным атакам, сообщил глава министерства Сергей Шойгу.

"Сегодня - это не просто подача информации в том или ином виде. Это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права", - сказал Шойгу в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда".

По его словам, против Минобороны РФ применяется широкий спектр "информационного оружия", начиная "от фейков, и заканчивая просто информационными вбросами и атаками".

В 2015 году в Риге начал работу Центр стратегических коммуникаций НАТО, который, как заявляют в альянсе, создан для борьбы с "российской пропагандой". В 2017 году Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах созданы войска информационных операций.

"Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной", - добавил министр.

Минобороны РФ Сергей Шойгу

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