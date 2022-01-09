Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Самолет ВКС России доставил сто россиян из Алма-Аты в Москву

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Самолет Воздушно-космических сил России со 100 российскими гражданами прибыл в Москву из Алма-Аты, сообщили в Минобороны России.

Речь идет о людях, находившихся в республике у родственников или в туристической поездке и сообщивших о желании вернуться в Россию.

Российская военная авиация вывезет из Казахстана изъявивших желание вернуться граждан РФ, сообщил ранее командующий контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане, командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков.

По данным МИД РФ, около 1600 граждан хотят воспользоваться вывозными рейсами, чтобы вернуться из Казахстана в Россию.

Консул-советник Генерального консульства РФ в Алма-Ате Владимир Малышев сообщил, что на текущий момент из аэропорта Алма-Аты на аэродром "Чкаловский" уже направлено семь бортов с 614 эвакуированными гражданами.

Хроника 03 – 09 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Минобороны РФ

Новости по теме

Новости
Массовые протесты в Казахстане

Три военных самолета вылетели в Москву из Алма-Аты с гражданами РФ

Массовые протесты в Казахстане

Российские военные в Казахстане начали тренировки по предотвращению нештатных ситуаций

Российские военные в Казахстане начали тренировки по предотвращению нештатных ситуаций

Путин 10 января примет участие во внеочередной сессии ОДКБ

В России за сутки выявили 16 246 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 16 246 случаев COVID-19

Пять человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в частном доме в Костромской области

"Роскосмос" доставил в Москву из Байконура 30 студентов и курсантов

Что произошло за день: суббота, 8 января

Девять человек погибли от отравления метанолом в Тюменской области

Девять человек погибли от отравления метанолом в Тюменской области

Граждан России вывезут из Алма-Аты 9 января военно-транспортной авиацией

Пандемия коронавируса

В России выявили 16 568 новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 16 568 новых случаев COVID-19 за сутки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });