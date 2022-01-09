Самолет ВКС России доставил сто россиян из Алма-Аты в Москву

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Самолет Воздушно-космических сил России со 100 российскими гражданами прибыл в Москву из Алма-Аты, сообщили в Минобороны России.

Речь идет о людях, находившихся в республике у родственников или в туристической поездке и сообщивших о желании вернуться в Россию.

Российская военная авиация вывезет из Казахстана изъявивших желание вернуться граждан РФ, сообщил ранее командующий контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане, командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков.

По данным МИД РФ, около 1600 граждан хотят воспользоваться вывозными рейсами, чтобы вернуться из Казахстана в Россию.

Консул-советник Генерального консульства РФ в Алма-Ате Владимир Малышев сообщил, что на текущий момент из аэропорта Алма-Аты на аэродром "Чкаловский" уже направлено семь бортов с 614 эвакуированными гражданами.