Тела трех человек с ранениями обнаружили в квартире в Вологодской области

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек в поселке Кипелово Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Тела 66-летнего мужчины, его 55-летней сожительницы и ее 34-летней дочери обнаружили в воскресенье в квартире с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, мужчина расстрелял женщин из карабина, после чего он покончил с собой.

"В настоящее время следователи продолжают проводить комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

В связи с инцидентом возбуждено дело по статье об убийстве двух и более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).