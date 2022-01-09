В Якутии 16 человек пострадали в двух автоавариях

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Два крупных ДТП произошли на трассе "Вилюй" в Якутии, есть погибшие и пострадавшие, сообщила пресс-служба МВД по республике Саха (Якутия).

"По предварительной информации, 9 января около 15.20 на 130-м километре автодороги "Вилюй" водитель автомобиля "Тойота Королла" не справился на повороте с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другой машиной "Тойота", - сказали в пресс-службе.

В ДТП один человек погиб, ещё семеро пострадали.

Второе дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.00 на 150-м километре трассы "Вилюй". "Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Субару Импреза" выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом "Тойота", - сообщили в пресс-службе. В ДТП пострадали пять пассажиров микроавтобуса и четыре пассажира легкового автомобиля. Пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, сообщили в МВД.