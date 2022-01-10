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Землетрясение магнитудой 3 произошло на юге Сахалина

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3 зарегистрировано утром в понедельник на юге Сахалина, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 3 произошло в понедельник в 09:42 по сахалинскому времени (01:42 по московскому времени) с эпицентром в 6 км от села Быков Долинского района, на глубине 14 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в селах Покровка, Быков и Углезаводск сейсмическое событие ощутили силой до двух-трех баллов, никто не пострадал, разрушений нет.

Сахалин

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