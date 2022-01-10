На севере Сахалина из-за метели закрыли автодорогу

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Участок транссахалинской автомагистрали Южно-Сахалинск-Оха закрыт на севере Сахалина из-за метели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в понедельник.

"В понедельник с 11:00 местного времени (03:00 по Москве) закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке автодороги Оха - Москальво", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на этом участке дороги в настоящее время отмечается ограниченная видимость и гололед. Местных жителей просят воздержаться от поездок до улучшения погоды.

Как сообщалось, очередной циклон принес на север Сахалина метели. Согласно онлайн-табло аэропорта Южно-Сахалинска, в понедельник отменены рейсы на север острова - из Южно-Сахалинска в Оху и в Александровск-Сахалинский, и обратно.