Экс-полицейский из Саратова получил 6 лет за избиение и изнасилование задержанной

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Саратова вынес приговор экс-полицейскому по резонансному делу об изнасиловании, назначив ему наказание в виде 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в ночь на 20 июля 2021 года действующий сотрудник дежурной части отдела полиции №4 Саратова незаконно доставил в отдел 18-летнюю девушку. Позже выяснилось, что сделал он это по просьбе своего знакомого, с супругой которого конфликтовала девушка.

В комнате отдыха отдела полиции сотрудник МВД избил задержанную а затем изнасиловал ее, говорится в пресс-релизе.

Потерпевшая обратилась с заявлением в ГУ МВД области. Полицейский был уволен.

Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия) и приговорил его к шести годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.