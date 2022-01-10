Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Red Wings, прилетевший из Москвы в Белгород, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области со ссылкой на заместителя губернатора Владимира Базарова.

Инцидент произошел в 10:42 по московскому времени, при посадке рейса WZ 387 Домодедово - Белгород с 47 пассажирами, говорится в комментарии замгубернатора.

"Пассажиры, по предварительным данным, не пострадали, сейчас их высаживают из самолета и переправляют в здание аэропорта, самолет останется на месте для проведения расследования данного ЧП", - заявил также Базаров.

В аэропорте Белгорода "Интерфаксу" отказались комментировать ситуацию.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что при посадке лайнера в аэропорту Белгорода пилоты не смогли удержать самолет в пределах ВПП из-за обледенения аэродрома.