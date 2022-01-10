Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:15Заразились
на 10.01В России 10 666 679+15 830В мире 307 155 337+1 963 734

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Red Wings, прилетевший из Москвы в Белгород, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области со ссылкой на заместителя губернатора Владимира Базарова.

Инцидент произошел в 10:42 по московскому времени, при посадке рейса WZ 387 Домодедово - Белгород с 47 пассажирами, говорится в комментарии замгубернатора.

"Пассажиры, по предварительным данным, не пострадали, сейчас их высаживают из самолета и переправляют в здание аэропорта, самолет останется на месте для проведения расследования данного ЧП", - заявил также Базаров.

В аэропорте Белгорода "Интерфаксу" отказались комментировать ситуацию.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что при посадке лайнера в аэропорту Белгорода пилоты не смогли удержать самолет в пределах ВПП из-за обледенения аэродрома.

Red Wings Белгород

Новости
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил, что новый штамм COVID "дельтакрон" может быть лабораторной ошибкой

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 15 830 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 15 830 случаев заражения COVID-19

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 января

Что произошло за день: воскресенье, 9 января

Массовые протесты в Казахстане

Из Казахстана вывезли более 1,4 тыс. россиян

Массовые протесты в Казахстане

Три военных самолета вылетели в Москву из Алма-Аты с гражданами РФ

Массовые протесты в Казахстане

Российские военные в Казахстане начали тренировки по предотвращению нештатных ситуаций

Российские военные в Казахстане начали тренировки по предотвращению нештатных ситуаций

Путин 10 января примет участие во внеочередной сессии ОДКБ

В России за сутки выявили 16 246 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 16 246 случаев COVID-19

Пять человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в частном доме в Костромской области

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });