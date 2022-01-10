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В Ингушетии завели дело из-за убийства одного из самых молодых воров в законе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Следственные органы Ингушетии завели уголовное дело по факту обнаружения в Назрановском районе республики тела мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону.

"6 января, примерно в 11 часов, на кладбище на окраине сельского поселения Сурхахи обнаружено скелетированное тело мужчины с признаками насильственной смерти", - сказал представитель ведомства.

По его данным, в ходе осмотра места происшествия следователи нашли пистолет Макарова с магазином, снаряженным четырьмя патронами.

Тело мужчины направлено на медицинское судебное исследование.

Личность погибшего предварительно установлена. Он опознан как житель республики 1990 года рождения.

По данному факту республиканское управление СКР возбудило уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как пояснил "Интерфаксу" информированный источник, погибший - вор в законе по прозвищу "Хамзат Ингуш" - Хамзат Аушев.

"Криминальный авторитет осужден на длительный срок в 2013 году за разбой и дезорганизацию деятельности тюрьмы "Владимирский централ". В 2014 году там он напал на охранника и получил еще один приговор. Весной этого года после проведения психиатрической экспертизы уроженец Ингушетии был освобожден по состоянию здоровья. Вернувшись в Ингушетию, он попытался взять под контроль некоторых крупных предпринимателей. Предположительно, после конфликта с членами местной радикальной секты пропал без вести", - сказал источник.

Как отметил собеседник агентства, родственники последние два-три месяца не могли установить местонахождение криминального авторитета.

По его данным, в 2012 году в Дубае Аушева "короновали". На тот момент уроженец Ингушетии стал самым молодым вором в законе.

Ингушетия СКР

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