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Машина сбила четырех человек на остановке в Челябинске

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб и трое получили травмы в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта на северо-западе Челябинска в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford, 2002 года рождения, не справился с управлением и врезался в остановку, сказали в пресс-службе. И пострадавшие, и погибший - совершеннолетние, добавили в ведомстве.

В настоящий момент сотрудники управления ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Между тем местные СМИ со ссылкой на очевидцев отмечают, что в числе пострадавших мужчина и три женщины, одна из них скончалась на месте ДТП.

Челябинск МВД

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