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Песков указал на опасность соцсетей на примере беспорядков в Казахстане

Песков указал на опасность соцсетей на примере беспорядков в Казахстане
Протесты в Казахстане
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Использование соцсетей для вовлечения граждан в незаконные акции, как это было в Казахстане, - зло, которое необходимо купировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло. И задача - принять меры с тем, чтобы это зло купировать", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что это не новая, а давняя история. "Просто оно нашло лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос, будет ли Кремль вносить какие-то предложения, связанные с контролем вопроса о соцсетях, Песков сказал: "Сейчас пока нет такого ничего".

На фоне событий, подобных произошедшим в Казахстане, российские спецслужбы всегда принимают меры для того, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы на территорию РФ, заявил также пресс-секретарь президента РФ.

"Разумеется, и Верховный главнокомандующий, и специальные службы на фоне подобных событий всегда принимают специальные меры для того, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривались ли в Кремле риски проникновения в РФ участников столкновений в Казахстане с целью дестабилизации обстановки в приграничных с казахскими российский областях.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Дмитрий Песков Казахстан

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