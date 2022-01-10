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СК заинтересовался смертью пациента после нескольких операций в красноярской больнице

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярском крае организовали процессуальную проверку по информации СМИ о смерти пациента в больнице Лесосибирска. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.

Предварительно установлено, что 25 декабря 2021 года житель Лесосибирска обратился за медицинской помощью в Лесосибирскую межрайонную больницу. В медучреждении ему провели несколько операций на органах желудочно-кишечного тракта. Из-за стабильно тяжелого состояния 26 декабря мужчину перевели в реанимационное отделение больницы, где он скончался 5 января.

Этот инцидент обсудили в понедельник на заседании президиума правительства края. Губернатор Александр Усс поручил тщательно разобраться в ситуации, а также оказать всю необходимую поддержку семье умершего, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ранее в социальных сетях появилось видео предположительно с сотрудниками Лесосибирской больницы, которое сняла родственница одного из умерших пациентов, нуждавшегося в медпомощи. На видеозаписи медперсонал не выполнял свои профессиональные обязанности.

Прокуратура Лесосибирска организовала проверку по факту обращения родственников. Минздрав края совместно со специалистами Росздравнадзора также проводит соответствующую проверку качества оказываемой в учреждении медицинской помощи.

В настоящее время следователями получена вся необходимая медицинская документация с историей болезни пациента и оказанием ему медицинской помощи. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти мужчины, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Красноярский край Лесосибирск

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