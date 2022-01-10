Мать выпавшего из окна ребенка в Ярославле приговорили к исправительным работам

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Суд в Ярославле вынес приговор местной жительнице, чья трехлетняя дочь разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки, сообщает следственное управление СКР по региону в понедельник.

Подсудимую приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства, говорится в сообщении.

Установлено, что в июле 2021 года трехлетняя девочка, находясь дома вместе с родителями в квартире в Ярославле, осталась без присмотра на какое-то время. Она забралась на подоконник на кухне, оперлась на москитную сетку и выпала из окна, расположенного на пятом этаже.

От полученных травм ребенок скончался.

Следователи возбудили уголовное дело. Матери погибшей девочки предъявили обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).