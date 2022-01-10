Смоленскую чиновницу обвинили в сбыте конфискованных ковров ручной работы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Следователи в Смоленске возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества управления Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях, сообщает смоленское управление СКР.

По версии следствия, начальник отдела узнала об изъятии Смоленской таможней по решению суда 399 рулонов ворсового полотна и 109 ковров ручной работы. Действуя в сговоре с руководителем компании, с которой заключен госконтракт на утилизацию конфиската, она приняла решение об уничтожении изъятых товаров, несмотря на то, что в этом не было необходимости.

По указанию чиновницы был подготовлен фиктивный акт уничтожения перечисленных изделий, после чего ковры и ворсовое полотно были вывезены в Московскую область для последующей реализации.

Рыночная стоимость 109 ковров ручной работы оценивается в 43 млн рублей. В настоящее время точная сумма ущерба устанавливается.

Бывшей сотруднице Росимущества предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, ее знакомому – в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями.

Оба арестованы.