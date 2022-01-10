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В Челябинске человек погиб при пожаре на производстве матрасов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Челябинске на Хлебозаводской улице днем загорелся цех по производству матрасов, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. В ходе тушения был обнаружен погибший, еще двоим потребовалась госпитализация.

Когда пожарные прибыли в цех, оказалось, что там горят готовые матрасы. Из здания самостоятельно вышли 20 человек, еще одну женщину из огня вывели спасатели.

Тушение пожара осложняло сильное задымление "и высокая горючая загрузка", отмечается в пресс-релизе.

В 15:52 возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров, в 17:41 (15:41 по московскому времени) открытое горение ликвидировали.

Челябинск МЧС

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