В Марий Эл во время снегопада столкнулись восемь машин
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Массовое ДТП произошло в Волжском районе Марий Эл в условиях снегопада, есть жертва и пострадавшие.
По данным пресс-службы МВД по республике, столкнулись восемь автомашин. По предварительным данным, один человек погиб, есть пострадавшие.
ДТП произошло на 75 км автодороги "Йошкар-Ола-Зеленодольск". На этом участке автодороги организовано реверсивное движение.
В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает о работе мобильного пункта обогрева на 83 км автодороги Р-176 "Вятка". Точка была развернута в превентивных целях накануне, поскольку в регионе шел сильный снег.
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что снегопад продолжается и во вторник. Пункт будет работать до 15:00, сообщил представитель МЧС.
По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится в отдельных районах республики до конца дня.