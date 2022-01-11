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В Марий Эл во время снегопада столкнулись восемь машин

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Массовое ДТП произошло в Волжском районе Марий Эл в условиях снегопада, есть жертва и пострадавшие.

По данным пресс-службы МВД по республике, столкнулись восемь автомашин. По предварительным данным, один человек погиб, есть пострадавшие.

ДТП произошло на 75 км автодороги "Йошкар-Ола-Зеленодольск". На этом участке автодороги организовано реверсивное движение.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает о работе мобильного пункта обогрева на 83 км автодороги Р-176 "Вятка". Точка была развернута в превентивных целях накануне, поскольку в регионе шел сильный снег.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что снегопад продолжается и во вторник. Пункт будет работать до 15:00, сообщил представитель МЧС.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится в отдельных районах республики до конца дня.

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