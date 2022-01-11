В Думе подготовили законопроект об упрощенной идентификации клиентов страховых компаний

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку направил на согласование ведомств законопроект, который позволяет страховщикам заключать договоры по всем видам страхования с уплатой страховой премии до 40 тыс. руб. без идентификации клиента. Документ, с которым ознакомился "Интерфакс", также позволяет покупать полисы страхования жизни дистанционно напрямую у страховщиков.

Сейчас порог, при котором не нужно проводить идентификацию, для всех видов страхования составляет 15 тыс. рублей, с 29 июня (в декабре прошлого года Госдума приняла соответствующий закон) он повышается до 40 тыс. рублей, но только по договорам ОСАГО и каско.

"В целях развития электронного взаимодействия между клиентами и страховщиками, повышения удобства пользователей страховых продуктов, законопроектом предлагается увеличить с 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей минимальную сумму операций, при совершении которых не проводится идентификация по всем видам страхования", - говорится в пояснительной записке к документу, с которой ознакомился "Интерфакс".

Авторы ссылаются на отчет Росфинмониторинга, который в 2017 и 2018 гг. оценивал риски легализации (отмывания) преступных доходов в отношении страхового сектора и по итогам которого были сделаны выводы о высокой законопослушности и информированности об "антиотмывочных" рисках, отсутствии критических уязвимостей в секторе.

"Предлагаемые законопроектом изменения не окажут негативного влияния на качество системы ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма - ИФ), поскольку для страховых организаций по-прежнему сохранится обязанность обращать внимание на любые подозрительные операции клиентов вне зависимости от суммы совершаемой операции. Более того, минимальная сумма операций, при совершении которых не проводится идентификация, не менялась длительное время. Принимая во внимание инфляционный фактор, принятие законопроекта позволит установить пороговое значение, соответствующее текущему уровню инфляции", - говорится в документе.

Подготовленный комитетом законопроект содержит еще две новеллы. Так, вводится норма о проведении идентификации лица, в пользу которого заключен договор страхования, при выплате ему страхового возмещения. Сейчас идентификация происходит на этапе приема клиента на обслуживание.

Кроме того, законопроект позволяет проводить упрощенную идентификацию клиентов при заключении договоров страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события. При этом запрет на упрощенную идентификацию сохраняется для договоров страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) или договоров с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, договора пенсионного страхования.

"Наличие действующего в настоящее время запрета проведения упрощенной идентификации при заключении договоров страхования жизни ограничивает возможности дистанционной продажи страховых продуктов, что не соответствует стратегии развития информационного общества, с учетом необходимости расширения перечня финансовых услуг, предоставляемых клиентам удаленно", - говорится в пояснительной записке.

Тема повышения лимитов для упрощенной идентификации в страховом секторе поднималась в конце прошлого года на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы, на котором как раз обсуждали грядущее повышение лимитов по ОСАГО и каско. "Там были поправки с предложением увеличить эту пороговую сумму для всех страховых случаев, а не только для каско и ОСАГО, например, страхование жизни", - сказал глава комитета Анатолий Аксаков.

Против повышения пороговой суммы для всех страховых случаев выступила Ольга Тисен, начальник юридического управления Росфинмониторинга. "Согласно национальной оценке рисков, остальные случаи - о которых просили также страховщики - относятся к зоне высокого риска, на которые особое внимание обращает ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF - ИФ) в своих рекомендациях. В этой связи мы не поддержали остальные случаи повышения порога и обратили внимание только на возможность установления таких случаев для обязательств автострахования", - сказала представитель Росфинмониторинга. По ее словам, ФАТФ рассматривает отдельные зоны риска по конкретным видам страхования, и если повысить лимит по идентификации для всех остальных видов страхования, которые предлагали страховщики и которые относятся к повышенным зонам риска, то у РФ снизится норма по стандартам ФАТФ.

Идею пересмотра порогов поддержал Минфин. "Я думаю, что это некий шаг в правильном направлении", - сказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, контролирующие органы повышли на превышение лимитов по каско и ОСАГО, потому что это наиболее регламентированные направления страхования. "Я думаю, что в будущем действительно надо посмотреть на то, чтобы возможно распространить на другие виды из какой-то правоприменительной практики", - сказал он.