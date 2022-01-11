WWF России вручит премию молодым специалистам по охране природы

Победитель сможет получить до полумиллиона рублей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Всемирный фонд дикой природы (WWF) России открыл прием заявок на соискание премии имени Лоры Уильямс за достижения в деле охраны дикой природы России среди молодых специалистов, сообщили в пресс-службе фонда.

"Премия, учрежденная WWF России в 2019 году, призвана поощрить молодых специалистов, добившихся значительных результатов в сохранении видового разнообразия и природных ресурсов страны. Возраст соискателей не должен превышать 35 лет", - говорится в сообщении фонда во вторник.

Отмечается, что размер премии за первое место составит 500 тыс. рублей. Подать заявку можно до 11 апреля текущего года. Победители будут названы весной 2022 года.

Самовыдвижение на премию невозможно. Кандидаты могут быть выдвинуты федеральными и региональными особо охраняемыми природными территориями (ООПТ); некоммерческими организациями, деятельность которых направлена на сохранение дикой природы России; общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ; научными учреждениями; членами Совета WWF России, а также сотрудниками фонда; представителями местных органов власти; высшими учебными заведениями.

Премия была учреждена в память об основательнице российской программы Всемирного фонда дикой природы экоактивистке Лоре Уильямс.