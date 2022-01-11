Жителя Тверской области ждет суд за гибель соседки при взрыве газового баллона

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Направлено в суд уголовное дело жителя города Красный Холм Тверской области, обвиняемого в гибели женщины в результате взрыва газового баллона в квартире многоквартирного жилого дома, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

По материалам следствия, 30 августа прошлого года мужчина в своей квартире заменил газовый баллон емкостью 50 литров, не обеспечив герметичность системы подачи газа. В результате произошла утечка газа и образовалось взрывоопасное газовоздушное облако.

Электрическая искра вызвала взрыв газа и частичное обрушение конструкций дома. Одна из жительниц дома получила тяжелые травмы и скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бежецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, газ взорвался на первом этаже двухэтажного 12-квартирного дома. Волна обрушила стену на женщину в соседней квартире. От полученных травм она скончалась в больнице. Владелец квартиры, где произошел взрыв, был госпитализирован.