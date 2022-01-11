Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 310 436 812+3 281 475

Жителя Тверской области ждет суд за гибель соседки при взрыве газового баллона

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Направлено в суд уголовное дело жителя города Красный Холм Тверской области, обвиняемого в гибели женщины в результате взрыва газового баллона в квартире многоквартирного жилого дома, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

По материалам следствия, 30 августа прошлого года мужчина в своей квартире заменил газовый баллон емкостью 50 литров, не обеспечив герметичность системы подачи газа. В результате произошла утечка газа и образовалось взрывоопасное газовоздушное облако.

Электрическая искра вызвала взрыв газа и частичное обрушение конструкций дома. Одна из жительниц дома получила тяжелые травмы и скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бежецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, газ взорвался на первом этаже двухэтажного 12-квартирного дома. Волна обрушила стену на женщину в соседней квартире. От полученных травм она скончалась в больнице. Владелец квартиры, где произошел взрыв, был госпитализирован.

Тверская область

Новости

Правозащитница сообщила о двух суицидах в московском СИЗО "Медведь"

Защита подала жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Защита подала жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Кремль подтвердил решение Путина об индексации пенсий по реальной инфляции

Песков не увидел связи отъезда Шендеровича с его статусом иноагента

Песков не увидел связи отъезда Шендеровича с его статусом иноагента
Пандемия коронавируса

Эффективность вакцины для подростков "Спутник М" оценили в 93%

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения COVID-19

EMA дало положительное заключение на процедуру клинических исследований "Спутника V"

Пандемия коронавируса

В Центре Гамалеи спрогнозировали вспышку "омикрона" в РФ к началу февраля

Суд Кипра арестовал 40% "префов" "Мечела" и часть активов по иску миноритария

Что случилось этой ночью: вторник, 11 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });