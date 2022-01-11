Депутаты предложили страховать жизнь волонтеров МЧС и МВД на 1 млн рублей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы предложили ввести обязательное страхование жизни и здоровья волонтеров федеральных ведомств на сумму до 1 млн рублей. Такой законопроект уже подготовлен, его текст есть в распоряжении "Интерфакса".

Предлагается страховать волонтеров, которые рискуют здоровьем и жизнью, помогая Минздраву, МЧС, МВД. Деньги на страховки предлагается предусматривать при планировании бюджетов этих ведомства, а также бюджетов профильных региональных органов исполнительной власти", говорится в проекте документа.

Речь идет о добровольцах, которые помогают ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, тушить пожары, проводить аварийно-спасательные работы, помогают врачам в работе с пациентами, у которых опасные заболевания, и помогают искать пропавших без вести.

Лимит выплат по договору обязательного страхования жизни волонтеров предложено установить на уровне 1 млн рублей. Если волонтер получит инвалидность первой группы, ему предлагается выплачивать до 100 тысяч рублей. За инвалидность второй группы предложена выплата 75 тысяч рублей, третьей группы - 50 тысяч рублей, за тяжкое увечье - 25 тысяч рублей, за легкое - 15 тысяч рублей.

Авторы законопроекта предлагают наделить регионы правом устанавливать размеры страховых выплат для волонтеров, как в большую, так и в меньшую сторону". Соответственно в зависимости от страховой суммы по договору будет корректироваться тариф. Тарифы и порядок их применения будет устанавливать госрегулятор в сфере страхования.

Договор обязательного страхования включает соглашение "о застрахованных лицах, сроке действия договора, размере, сроке и порядке уплаты страховой премии (страховых взносов), правах, об обязанностях и ответственности страхователя и страховщика, о сроках и способах уведомления страхователем страховщика о наступлении страхового случая и способах выплаты страховых сумм выгодоприобретателю", говорится в законопроекте.

Договор предлагается заключать на год. В законопроекте перечислены исключения, которые освобождают страховщика от выплаты.

Расходы на премии по договорам обязательного страхования волонтеров предлагается предусмотреть при составлении федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Если ведомство не заключило договор о страховании жизни волонтера, а он пострадал, депутаты предлагают обязать это ведомство платить компенсацию пострадавшему.

Подготовку законопроекта инициировал думский комитет по молодежной политике. Если он будет принят, он вступит в силу 1 января 2023 года.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что дополнительные "расходы федерального бюджета на обязательное страхование жизни и здоровья волонтеров могут составить порядка 50 млн рублей в год". При этом "вклад оказываемой волонтерами помощи в ВВП составляет порядка 650 млн рублей в год", добавляют депутаты.

Страховать, но не обязательно

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, комментируя эту инициативу, сказал "Интерфаксу", что "инициативы по расширению практики страхования ВСС приветствуются, но страховщиков смущает предполагаемый обязательный характер заключения договоров защиты волонтеров с учетом заявленного Минфином "намерения не расширять перечня обязательных видов страхования в РФ без крайней необходимости, такой подход заложен в готовящейся стратегии развития страхового рынка в РФ на период до 2030 года".

Обязательный характер страхования применяется в социально чувствительных зонах, такие договоры предполагают установление госорганами страховых тарифов, вызывают в дальнейшем споры относительно их достаточности, пояснил глава союза. "ВСС представляется целесообразным обсудить с законодателями иные формы реализации идеи защиты жизни и здоровья волонтеров", - сказал Юргенс.

Заместитель гендиректора "Ингосстраха" Илья Соломатин, комментируя тему, подтвердил, что "сама идея законопроекта в принципе интересна страховщикам. Однако им как будущим участникам отношений, как стороне договора, важно понять, при каких условиях такая идея реализуема на практике. Деятельность волонтеров имеет особенности - они привлекаются безвозмездно, часто на короткие сроки, могут оказывать помощь госструктурам в конкретных ситуациях. Для договора потребуется четко определить характер деятельности волонтера и сопутствующие риски, период его занятости, есть много нюансов. В этой связи страховщики готовы участвовать в дальнейшей проработке законопроекта об обязательной защите жизни и здоровья волонтеров", - сказал Соломатин агентству.

"Если новый вид страхования будет вводиться как обязательный, тарифы будут устанавливаться самим законом или нормативными актами госрегуляторов, например, Банка России или Минфина РФ. Обязательный характер страхования одновременно позволяет освободить взносы на страхование от налогообложения", - добавил он.

Вице-президент Национальной ассоциации обществ взаимного страхования (НАВС) Иван Давыдов усматривает противоречие в том, чтобы волонтеры, исполняющие свои задачи "на безвозмездной и некоммерческой основе, страховались на коммерческих условиях только у коммерческих страховщиков". А именно это пока предполагает законопроект.

"Мы уже год прорабатываем идею создания ОВС для страхования жизни и здоровья волонтеров. Первое к этому препятствие - формулировка законопроекта, где говорится, что заключать договоры страхования волонтеров могут только страховые организации. Если эту формулировку заменить на более широкое понятие "страховщики", то к подобной деятельности могут быть допущены некоммерческие организации - общества взаимного страхования (ОВС)", - сказал он.

Давыдов считает важной такую возможность для страхователей. "Мы полагаем полезным создание такой среды, в которой организации-страхователи волонтеров могут выбирать - обратиться в страховые компании и заключить договор по предложенному им тарифу или создать собственное некоммерческое ОВС для решения подобных задач. Это будет им выгоднее по цене. ОВС как некоммерческая организация не преследует цели получения прибыли, не выплачивает дивидендов, у ОВС ниже финансовая нагрузка по сравнению с коммерческими страховщиками, и цены могут быть выгодней", - считает Давыдов.

Кроме того, "даже при обязательном характере договора страхования жизни и здоровья волонтеров тарифы могут быть свободными, - заявил он "Интерфаксу". - Если страховых компаний и ОВС окажется достаточно на рынке, конкуренция сама отрегулирует тарифы по договорам защиты волонтеров".

По оценке Давыдова, "на организацию ОВС для целей страхования волонтеров и получение лицензии ЦБ может уйти в среднем 2-3 месяца". Представитель НАВС считает, что "успешная реализация нового закона возможна только при поддержке властей, в том числе в регионах РФ".