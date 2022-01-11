Два человека пострадали в Дагестане при взрыве газа в пекарне

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Специалисты газовой службы устанавливают причину взрыва газа в пекарне в Махачкале (Дагестан), есть пострадавшие, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, в результате взрыва газа в пекарне в поселке Ленинкент в Махачкале пострадали два человека. Их госпитализировали в ожоговый центр Республиканской клинической больницы", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.