Министр культуры Татарстана просит переименовать "Победу" из-за неуважения к пассажирам

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова просит лоукостер "Победа" сменить название, соответствующее заявление она выложила на своей странице в инстаграме.

"Я крайне редко пишу такие посты. Точнее, такой пишу впервые. Уважаемое руководство "Аэрофлота"! Уважаемое руководство компании "Победа"! Убедительно прошу Вас переименовать авиакомпанию! Каждый год 9 Мая я искренне пытаюсь сделать все, чтобы мы, наши дети, наши внуки помнили, какой ценой досталась нам наша Победа! Каждый раз после прохождения регистрации и полета на самолетах компании "Победа" мне хочется "отмыться", - написала Аюпова.

При этом она отмечает, что лоукостеры бывают разные, "но такого неуважения к людям, как здесь, редко где найдешь".

"Компания просто беда, буковки ПО они потеряли. Вы дискредитируете светлый образ ПОБЕДЫ! Это имиджевые потери страны-победительницы! Прошу переименовать компанию!", - говорится в ее посте.

Министра в комментариях поддерживают ее подписчики. "Полностью согласен", - написал в ответ дрессировщик Эдгард Запашный.