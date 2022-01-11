РФ не получила данных о нарушении закона россиянами в рамках проверки "панамского досье"

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ запрашивала у Панамы сведения в рамках проверки материалов так называемого панамского досье. Сообщается, что данных о нарушениях законодательства о противодействии коррупции российскими должностными лицами не получено.

Об этом говорится в ответах генпрокурора на вопросы депутатов Госдумы, данную информацию опубликовал в своем телеграм-канале парламентарий Андрей Альшевских.

Так, по одному из запросов Генеральной прокуратурой Панамы "сообщено о невозможности предоставить запрашиваемую информацию с учетом положений законодательства этого государства".

"По ряду запросов из национальных центральных бюро Интерпола Республики Панама и других государств получены ответы об отсутствии данных о нарушениях по результатам проведенных проверок", - уточняет Генпрокуратура РФ.

"Панамское досье" - крупномасштабная утечка данных об уклонении от налогов при помощи оффшорных компаний, оно стало достоянием общественности в апреле 2016 года. После публикации этих документов было открыто не менее 150 расследований в 79 странах по фактам уклонения от налогов и отмывания денег.