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В Астраханской области система "112" не работает из-за аварии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Астраханской области управление МЧС сообщило о возможных сбоях в работе системы связи с экстренными службами "112" "в связи с техническими неполадками". В поступившем в "Интерфакс" пресс-релизе говорится об "аварийной ситуации".

Номер 112 доступен для текстовых сообщений, следует из пресс-релиза.

Также доступны номера пожарной охраны - 101, полиции - 102, скорой помощи - 103, газовой службы - 104. В управлении перечислили и другие номера, по которым можно сообщать об экстренных ситуациях, в том числе районных дежурных частей служб спасения.

В пресс-службе главка "Интерфаксу" не уточнили причину сбоя.

По данным администрации области, за сутки на единый номер 112 поступает до 3 тысяч сообщений, один оператор за смену отрабатывает в среднем до 300 звонков.

Астраханская область МЧС

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