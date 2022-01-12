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После сообщений об издевательствах в петрозаводском детсаду возбуждено уголовное дело

Детей запирали в темном туалете, мазали лица майонезом и заставляли есть чужие объедки

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Карельские следователи расследуют уголовное дело, возбужденное после сообщений в СМИ об издевательствах над ребенком в детском саду в Петрозаводске.

"В декабре 2021 года в ряде средств массовой информации размещены публикации о ненадлежащем исполнении педагогами детского сада, расположенного в городе Петрозаводске, обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в пресс-релизе управления СКР по Карелии.

Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, родители одного из воспитанников этого детсада рассказали СМИ, что в дошкольном учреждении пальцы рук ребенка искололи острым предметом.

По данным местных СМИ, в одном из детсадов карельской столицы нескольким детям искололи пальцы острым предметом, тем, кто плохо ест, выкладывали остатки пищи с чужих тарелок и заставляли есть. Кроме того, малышей запирали в туалете и выключали свет. Некоторым лица мазали майонезом.

Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), прокурор Петрозаводска передал его в управление Следственного комитета РФ по республике.

Петрозаводск

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