В полиции Петербурга опровергли сообщения о побеге мигрантки из суда

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В полиции Петербурга уточнили, что побега приезжей правонарушительницы из Кировского районного суда города в среду не было.

"Женщину временно выводили из здания суда в связи со служебной необходимостью. В настоящий момент она возвращена в суд", - сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД.

Ранее в среду сообщалось, что иностранка, нарушившая миграционное законодательство, покинула Кировский районный суд Петербурга перед заседанием, на котором должны были решить вопрос о ее наказании.

Между тем, по информации источника "Интерфакса", 8 января двоим гражданам Узбекистана, наказанным за нарушение миграционного законодательства выдворением из РФ, удалось сбежать от приставов у здания Кировского районного суда Петербурга. Иностранцев ищут.