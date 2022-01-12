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В полиции Петербурга опровергли сообщения о побеге мигрантки из суда

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В полиции Петербурга уточнили, что побега приезжей правонарушительницы из Кировского районного суда города в среду не было.

"Женщину временно выводили из здания суда в связи со служебной необходимостью. В настоящий момент она возвращена в суд", - сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД.

Ранее в среду сообщалось, что иностранка, нарушившая миграционное законодательство, покинула Кировский районный суд Петербурга перед заседанием, на котором должны были решить вопрос о ее наказании.

Между тем, по информации источника "Интерфакса", 8 января двоим гражданам Узбекистана, наказанным за нарушение миграционного законодательства выдворением из РФ, удалось сбежать от приставов у здания Кировского районного суда Петербурга. Иностранцев ищут.

Петербург

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