Арестована нижегородская пенсионерка, выбросившая двухлетнего внука из окна

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Суд в Нижегородской области арестовал местную пенсионерку, обвиняемую в убийстве собственного внука, сообщает региональное СУ СКР в среду.

По информации следствия, женщина не признала вину по предъявленному обвинению.

Ранее со ссылкой на СУ СКР по Нижегородской области сообщалось, что вечером 8 января пьяная 62-летняя женщина выбросила в окно с пятого этажа своего двухлетнего внука. Ребенок упал в сугроб, и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, умер от переохлаждения. Тело мальчика было обнаружено на следующий день.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Пенсионерка и родители ребенка на профилактических учетах не состояли, отмечало следствие.