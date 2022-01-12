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Десятки школьников в Чувашии обратились за медпомощью с признаками отравления

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Чувашии проводит проверку по факту массового обращения учащихся школы №16 города Новочебоксарска за медицинской помощью, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики в среду.

"Предварительно установлено, что в период с 11 по 12 января 2022 года за медицинской помощью обратилось около 40 учащихся данной школы со схожей симптоматикой (температура, боль в области живота)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в среду по различным причинам, в том числе по состоянию здоровья, на занятия в школу не пришло более 150 учащихся.

В ходе проверки будет, в частности, дана оценка деятельности школы и предприятия, организующего питание детей, отмечает прокуратура.

В свою очередь СУ СКР по Чувашии сообщает, что, "по предварительным данным, 12 января 2022 года в школу не пришли 197 учащихся, большая часть из которых, со слов родителей, жалуется на повышение температуры, расстройство пищеварительной системы и слабость".

"Указанные симптомы появились у детей после посещения школы днем ранее. За оказанием помощи в медицинские учреждения обратились более 30 детей. На данный момент один из них госпитализирован, остальные - отправлены на амбулаторное лечение", - сообщает следствие.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, в ходе которой "будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в учебном учреждении и действиям либо бездействию конкретных лиц, ответственных за случившееся".

Чувашия СКР

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