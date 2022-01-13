Военный суд оштрафовал отставного ефрейтора в Новосибирске за муляж бомбы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Новосибирский гарнизонный военный суд оштрафовал на 50 тыс. рублей ефрейтора запаса Никиту Корепова за муляж взрывного устройства, говорится в материалах суда.

"Корепов признан виновным по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений)", - сообщается в судебных документах.

Суд установил, что днем 7 октября 2021 года Корепов, находясь на контрольно-пропускном пункте войсковой части, решил пошутить и напугать состав дежурной смены, а также понаблюдать за действиями должностных лиц и изготовил из подручных средств муляж взрывного устройства. Муляж он положил на видное место с наружной стороны КПП, отошел на небольшое расстояние и стал ждать.

После обнаружения дневальным по КПП приведенного муляжа взрывного устройства, в воинской части был установлен режим антитеррористической деятельности, а также произведено оцепление территории специальным воинским подразделением. Однако, в ходе обследования было установлено, что обнаруженный предмет не содержит взрывчатых веществ и не является взрывным устройством.

"Приговор вынесен с учетом признания своей вины подсудимым и раскаяния в содеянном", - говорится в сообщении.