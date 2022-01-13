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Три человека погибли в ДТП с тремя машинами под Саратовом

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Дорожная авария в Энгельсском районе Саратовской области унесла жизни трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона.

ДТП произошло около 8:30 у поворота на село Первомайское. Там столкнулись грузовая "Газель", пассажирская "Газель" и "Шкода".

В результате ДТП две женщины и мужчина, пассажиры иномарки, скончались до прибытия "скорой". Еще двое мужчин из легкового автомобиля госпитализированы.

Саратовская область ДТП

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