"Интерфакс" выпустил практическое пособие для журналистов на базе внутреннего информационного стандарта

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Информационное агентство "Интерфакс" выпустило обновленное и дополненное издание книги "Технология новостей", которая является публичной версией внутреннего стандарта деятельности агентства.

Пособие детально рассказывает об общих принципах работы журналистов "Интерфакса", жанрах информационной журналистики, раскрывает правила написания и проверки новостей, технологию оперативного освещения конкретных тем и событий.

По сравнению с первым изданием, вышедшим в 2010 году, объем книги вырос в два раза. Это позволило отразить в ней новые типы новостей, изменения в работе журналистов в условиях цифровой трансформации и повышения требований к оперативности, достоверности, аналитичности лент. Значительно подробнее стал раздел книги, рассказывающий о правовых рисках в работе журналиста.

"Технология новостей" создавалась нами в течение почти 30 лет в качестве внутреннего свода правил и стандартов. Они проходят проверку в "боевом режиме" 24 часа в сутки 365 дней в году и корректируются, чтобы лучше и полнее удовлетворить меняющиеся потребности клиентов. Но, обновляя стандарты работы, мы сохраняем приверженность нашим изначальным принципам - объективности, достоверности, оперативности", - сказал заместитель генерального директора информагентства "Интерфакс" и научный редактор книги Юрий Погорелый.

По его словам, книга поможет начинающим журналистам видеть за происходящим новость, важную для читателей, не допускать ошибок и рассказывать не просто о событии, но и о его значении и последствиях.

Публичная версия внутреннего стандарта "Интерфакса" рекомендована Федеральным учебно-методическим объединением в качестве учебного пособия для студентов вузов по направлениям подготовки "Журналистика" и "Медиакоммуникации".

"Настоящий журналист отличается от непрофессионала прежде всего знанием и пониманием стандартов информационной работы, которые постоянно меняются вслед за требованиями времени и запросами аудитории. "Интерфакс. Технология новостей" - книга, которая откроет вам дорогу в профессиональную журналистику, научив вниманию к деталям и правильному пониманию принципов профессии", - подчеркнула декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова.

Книга "Интерфакс. Технология новостей" издана одним из ведущих российских издательств деловой литературы - "Альпина Паблишер".

В канун Нового года для многочисленных клиентов информационного агентства "Интерфакс" выпущен пилотный тираж книги. В открытую продажу книга поступит в марте, на нее можно оформить предзаказ на сайте издательства https://alpinabook.ru/catalog/book-interfax/.

Правила и стандарты "Интерфакс" начал формировать с первых дней своей деятельности. Новости агентства, созданного в 1989 г., радикально отличались от принятых в советской журналистике норм: "Интерфакс" не следовал за официальными заявлениями, а первым узнавал о важных событиях и сообщал весь спектр мнений о них, стремясь показать полную картину событий.

Первым в России "Интерфакс" стал делать специализированные информационные продукты для отдельных отраслей экономики, рынков и научился говорить на языке, понятном профессионалам. Новости "Интерфакса" стали лучшими на рынке, а правила и форматы работы агентства - отраслевым стандартом.