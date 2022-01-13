В Новосибирске ликвидируют утечку диметиламина из цистерны

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Новосибирске второй день продолжается ликвидация утечки опасного вещества из цистерны грузового поезда на станции Инская, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД). По данным источника "Интерфакса", речь идет о диметиламине - высокотоксичном производном аммиака.

Сотрудники РЖД 12 января в 14:15 по московскому времени обнаружили в цистерне капельную течь безводного газа. Вагон отогнали на отдельный путь. За работами наблюдают подразделения аварийно-спасательной службы "Экоспас" до полной ликвидации последствий инцидента.

"Пострадавших нет, угрозы населению нет. На движение других поездов происшествие не повлияло", - говорится в сообщении.

В областном управлении МЧС сообщили, что на месте происшествия регулярно проверяют пробы воздуха и почвы, работает химико-радиометрическая лаборатория. На середину дня 13 января превышений содержания вредных веществ в воздухе не выявляли.