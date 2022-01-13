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Офицер военной академии в Петербурге получил 8 лет за вымогательство

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор докторанту Академии связи по делу о вымогательстве под видом сотрудника спецслужбы. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

"Максиму Куликову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также лишения воинского звания "подполковник", - говорится в сообщении.

Кроме того, судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 50 тыс. рублей.

Докторанта Военной академии связи имени Буденного Куликова обвинили в преступлении по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Как установили следствие и суд, с августа по декабрь 2019 года мужчина, представляясь сотрудником ФСБ, угрожал представителю организации привлечением к уголовной ответственности и прекращением коммерческой деятельности. За якобы бездействие мужчина требовал 150 тыс. рублей ежемесячно, а всего – 1 млн рублей.

Воспринимая угрозы реально, потерпевший в августе 2019 года передал Куликову 260 тыс. рублей. В декабре того же года при получении другой части суммы подсудимый был задержан.

Петербург

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