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WWF России сообщил об опасности дрейфующего судна для Шантарских островов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Всемирный фонд дикой природы (WWF) России обратился в Росприроднадзор с просьбой расследовать ситуацию с дрейфующим в Охотском море судном "Григорий Ловцов"; по их мнению, оно может нанести ущерб морской среде национального парка "Шантарские острова".

"WWF, будучи обеспокоенным неопределенностью информации о сложившейся ситуации и угрозой возникновения ущерба состоянию морской среды вследствие разрушения судна во льдах, в том числе в границах национального парка "Шантарские острова", просит вас принять необходимые эффективные меры для защиты морской среды и акватории особо охраняемой природной территории, предварительно расследовав чрезвычайную ситуацию", - говорится в письме фонда Росприроднадзору, которое цитирует в четверг пресс-служба WWF России.

В фонде отметили, что в открытых источниках нет информации о цели, пункте назначения рейса судна, объеме топлива на борту судна. "Данные о грузе и полученных судном повреждениях в открытых источниках также отсутствуют", - указали в пресс-службе.

"Со своей стороны фонд продолжит проведение общественного экологического мониторинга этой ситуации и будет информировать Росприродндазор о получаемых дополнительный сведениях", - сообщили в WWF России.

4 января экипаж грузового судна "Григорий Ловцов" подал сигнал бедствия в акватории Охотского моря у Шантарских островов из-за ледообразования и угрозы повреждения корпуса. На борту судна находились восемь моряков. К месту направился спасательный вертолет МЧС. Он эвакуировал экипаж и доставил моряков в город Николаевск-на-Амуре.

Дальневосточная транспортная прокуратура и следователи начали проверку по факту происшествия с судном.

WWF Шантарские острова

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