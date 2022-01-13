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В Иркутске автомобиль сбил женщину с младенцем в санках

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Автомобиль в Иркутске сбил женщину с ребенком, находившимся в санках. Об этом сообщается в четверг на сайте Главного управления МВД по региону.

"По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. С места происшествия мама с дочерью были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ребенку 10 месяцев.

Инцидент с участием автомобиля Toyota Allion произошел в четверг днем на улице Сибирских партизан. Проводится проверка.

Иркутск

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