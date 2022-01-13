Премьер Израиля в разговоре с Путиным выступил против развития ядерной программы Ирана

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Нафтали Беннет в четверг в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным говорил о необходимости занимать твердую позицию против развития ядерной программы Ирана, сообщает издание The Jerusalem Post.

"Премьер-министр Нафтали Беннет подчеркнул необходимость жесткой позиции против прогресса ядерной программы Ирана в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным в четверг", - отметило издание.

По данным The Jerusalem Post, Путин в свою очередь пригласил Беннета и его супругу посетить Санкт-Петербург.