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Премьер Израиля в разговоре с Путиным выступил против развития ядерной программы Ирана

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Нафтали Беннет в четверг в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным говорил о необходимости занимать твердую позицию против развития ядерной программы Ирана, сообщает издание The Jerusalem Post.

"Премьер-министр Нафтали Беннет подчеркнул необходимость жесткой позиции против прогресса ядерной программы Ирана в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным в четверг", - отметило издание.

По данным The Jerusalem Post, Путин в свою очередь пригласил Беннета и его супругу посетить Санкт-Петербург.

Владимир Путин Израиль Нафтали Беннет Иран

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