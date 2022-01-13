Посол РФ счел заявления спецслужб Дании о шпионаже со стороны России операцией прикрытия

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Деятельность посольства России в Дании и других ее представительств в этой стране осуществляется в строгом соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, заявили "Интерфаксу" в четверг в посольстве РФ в Дании.

"Россия заинтересована в добрых отношениях с Данией, и других целей у России нет. Утверждения Службы безопасности и разведки Дании об угрозе российского шпионажа следует рассматривать исключительно как операцию по прикрытию скандала с предоставлением датскими властями Агентству национальной безопасности США доступа к кабелям связи, которые проходят через датскую территорию. В результате - объектами американской слежки могли стать не только европейские, но и российские и датские граждане", - говорится в комментарии посла РФ в Дании Владимира Барбина.

По его словам, "что же касается упомянутого в докладе Службы безопасности и разведки Дании заявления о причастности России к фабрикации письма министра иностранных дел Гренландии", то никаких доказательств спецслужба не представила. "Их и не может быть. Россия никогда не стремилась вносить раскол в отношения между Копенгагеном и Нууком", - заявил он.

"Провокационные действия с целью посеять взаимное недоверие, противопоставить одни арктические государства другим - это методы из арсенала других столиц, но не Москвы. С российской же стороны последовательно проводился и продолжает проводиться курс на развитие отношений сотрудничества со всеми соседями по арктическому региону. Видимо, это не всем по душе ", - сказал посол.

Ранее в западных СМИ сообщалось о публикации доклада Службы разведки и безопасности Дании, в котором утверждалось, что РФ, КНР и Иран активизировали шпионскую деятельность против Дании, в том числе в Арктике.

Согласно докладу, ряд разведслужб, в том числе, России, Китая и Ирана, пытаются установить контакт с компаниями, учеными, студентами в Дании для получения информации о технологиях и исследованиях.

В докладе приводятся данные о появлении в 2019 году письма в адрес сенатора США с утверждениями о готовящемся референдуме о независимости Гренландии от Дании. Гренландия - автономная территория, входящая в Датское королевство.

"Очень вероятно, что письмо было сфабриковано и распространено в Интернете российскими агентами влияния, которые хотели посеять замешательство и возможный конфликт между Данией, Гренландией и США", - цитировали СМИ выдержки из доклада датской разведки.