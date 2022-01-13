Смертность в Петербурге в прошлом году увеличилась на 20%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - За январь-октябрь прошлого года в Петербурге умерли 69 347 человек, сообщается в опубликованном Петростатом докладе "Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-ноябре 2021 года".

Число умерших по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось на 11 706 человек, таким образом, смертность выросла на 20%.

Рождаемость, наоборот, сократилась. За январь-октябрь 2021 года на свет появились 44 600 младенцев. Это на 1 784 малыша или на 4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

По предварительной оценке, численность населения Петербурга на 1 ноября 2021 года составила 5 377 300 человек. Число горожан сократилось на 7 тыс. человек или на 0,1%.

"Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли, которая в январе-октябре 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 13 490 человек. Миграционный прирост на 72% компенсировал естественную убыль населения", - объясняется в тексте доклада.

Естественная убыль за январь-октябрь 2021 года составила 24 747 человек.

Безработица за это время в Петербурге сократилась в 3-4 раза.

"К концу ноября 2021 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 33,9 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан. В качестве безработных было зарегистрировано 25 тыс. человек, в том числе 15,7 тыс. человек получали пособие по безработице", - говорится в тексте доклада.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец октября составил 0,8% от численности рабочей силы, отметили в Петростате.

Для сравнения, в ноябре 2020 года на учете в службе занятости состояли 102,5 тыс. человек, а безработными были признаны 98 тыс. человек.

Средняя номинальная заработная плата за год выросла на 7% и в октябре 2021 года составила 72 227 рублей. При этом реальная начисленная заработная плата сократилась на 0,6%.