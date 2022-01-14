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Три человека пострадали при столкновении 13 автомобилей в районе Севастополя

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Столкновение 13 автомобилей произошло в пятницу утром из-за обледенения на дороге Симферополь - Севастополь, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

"В настоящее время известно, что участниками ДТП стал один "КамАЗ", два фургона "ГАЗель" и 10 легковых автомобилей. Предварительно установлено, что в результате дорожного инцидента пострадали три человека, которые получили необходимую медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

На этот участок дороги, в районе моста через реку Бельбек, направлены сотрудники Госавтоинспекции для регулировки движения и оказания помощи участникам аварии. На месте ДТП работают бригады скорой помощи и других экстренных служб.

Севастополь МВД

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