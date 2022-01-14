Начальник отделения ГИБДД стал подследственным после гибели нарушителя

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения ГИБДД отдела полиции "Балейский", сообщили в СК. По версии следствия, он случайно застрелил водителя, которого пытался остановить.

Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий с применением оружия, повлекшем тяжкие последствия (п.п. "б, в" ч. 3 ст. 286 УК).

Предварительно установлено, что в ночь на 14 января в Балее сотрудники ГИБДД проверяли участников движения на предмет нетрезвого вождения. Один водитель не стал останавливаться по их требованию. За ним погнались. Он остановился, вышел из машины и попытался убежать. Полицейский выстрелил не менее четырех раз, одна пуля попала водителю в голову и он погиб на месте. Ему было 34 года.

На месте происшествия следователи изъяли гильзы и другие следы выстрелов, там же подозреваемый дал показания. Идут допросы сотрудников и начальчства подозреваемого. Решается вопрос о его задержании. По делу назначенысудебно-медицинские, баллистическая и другие необходимые экспертизы.

В краевом ГУ МВД рассказали, что погибший водитель ехал на высокой скорости, он оказался ранее судимым местным жителем и полицейский застрелил его случайно, в падении. Стрелявшего отстранили от службы.

По версии патрульных, они решили остановить Toyota Vista, которая "двигалась на большой скорости", но ее водитель "не выполнил законные требования сотрудника полиции", "прибавил скорость и попытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения". Полицейские за ним погнались, требуя по громкой связи, чтобы он остановился. На выезде из города он встал только потому, что его машина забусковала.

Подозреваемый начальник отделения стрелял в воздух, но поскользнулся и один выстрел был неприцельным, выяснили в МВД.

В региональном управлении МВД создали комиссию по выяснению обстоятельств случившегося.

Погибший был четырежды судим - по статье 115 УК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), два раза - по ст. 119 УК (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и один раз - по ст. 158 УК (Кража).