Мечеть полностью сгорела в Дагестане

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС выясняют причину возгорания мечети в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в пятницу.

Инцидент произошел в селе Новая Цолода. Когда пожарные прибыли на место ЧП, мечеть уже полностью сгорела, говорится в сообщении. Площадь пожара составила 375 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.

По данным ведомства, мечеть территориально находится в Хасавюртовском районе, а принадлежит административно Ахвахскому району.