Начальник райотдела ГИБДД погиб в автоаварии на трассе в Тверской области

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, жертвой которого стал начальник ГИБДД Бологовского района Тверской области, сообщает управление СКР по региону.

Установлено, что в пятницу на федеральной трассе М10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе Тверской области, в районе деревни Дорки столкнулись два автомобиля - Renault Logan и "ВАЗ 2114".

В результате ДТП водители обоих автомобилей от полученных травм скончались. За рулем одной из автомашин находился начальник ГИБДД Бологовского района, говорится в сообщении.

В ходе доследственной проверки следователи установят причины и условия, при которых произошло указанное ДТП.