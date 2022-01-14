В Воркуте осудили шестерых медработников за взятки от шахтеров

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Воркутинский городской суд признал шестерых сотрудников медучреждений и Роспотребнадзора виновными в получении взяток за содействие людям в установлении им профессионального заболевания и степени утраты профессиональной трудоспособности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Один из подсудимых получил наказание в виде лишения свободы на восемь лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 5 млн рублей. Второй приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и оштрафован на 1 млн рублей.

Остальным назначены штрафы на суммы от 3 до 5 млн рублей, говорится в сообщении.

Пятеро также лишены права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях и организациях, на срок от трех до пяти лет.

Приговор пока в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Воркутинский горсуд поступило уголовное дело в отношении должностных лиц воркутинского центра профессиональной патологии, главного бюро медико-социальной экспертизы по Коми, регионального подразделения Роспотребнадзора, больницы в поселке Воргашор и иных обвиняемых в получении взяток организованной группой в значительном и крупном размерах (статья 290 УК РФ).

По данным следствия, в 2016-2018 годах семеро участников группы систематически получали взятки от шахтеров за содействие в гарантированном установлении им профессионального заболевания и степени утраты профессиональной трудоспособности, а также в прохождении врачебной комиссии для подтверждения возможности работать в горнодобывающей отрасли.

При расследовании установили 23 эпизода преступной деятельности. Общая сумма полученных взяток составила более 2 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении заведующей городского центра профессиональной патологии выделили в отдельное производство. Она заключила с прокурором Воркуты досудебное соглашение о сотрудничестве. В 2020 году за взяточничество суд назначил ей наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей.