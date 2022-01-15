Экипаж корабля "Касимов" выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Экипаж малого противолодочного корабля "Касимов" Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота в ходе учения выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, сообщили в субботу в ЧФ.

"В рамках планового учения в акватории Черного моря моряки отработали задачи по организации противовоздушной обороны корабля, поиску и сопровождению воздушных целей, а также проведению артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям", - говорится в сообщении.

Экипаж успешно поразил надводные и воздушные цели, имитирующие условного противника, в условиях штормовой погоды, отмечается в пресс-релизе.

Весь комплекс проведенных экипажем мероприятий по подготовке корабля к выходу в море, слаженность действий личного состава и результаты выполнения артиллерийских стрельб получили положительную оценку командования Новороссийской военно-морской базы.