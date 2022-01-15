Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке в субботу выбросил столб пепла на высоту около 5,5 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Вечером 15 января 2022 года из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 5500 м при высоте самого исполина - 1469 м", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространился на запад, в сторону Мильковского района. На его пути два населенных пункта: села Пущино и Шаромы. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла.

Пока пеплопадов в Мильковском районе не зарегистрировано, в районе вулкана не проходят международные трассы движения воздушных судов и поблизости нет туристических групп.

Карымский - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.