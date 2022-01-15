Россиян предупредили о попытках мошенничества с QR-кодами на "Госуслугах"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минцифры РФ в связи с информацией, что мошенники начали использовать тему QR-кодов на портале "Госуслуг", предупреждает, что сотрудники портала никогда не звонят без спроса гражданам и не запрашивают их данные.

В субботу газета "Коммерсантъ " сообщила со ссылкой на компании по кибербезопасности, что телефонные мошенники, представляясь по телефону сотрудниками портала "Госуслуги", предлагают привязать QR-код к странице пользователя и получают доступ к личному кабинету граждан. "Затем злоумышленники могут, например, использовать полученные на портале данные жертвы для оформления кредитов", - пишет издание.

"Минцифры напоминает: сотрудники портала Госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные. Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию", - говорится в сообщении министерства.

В нем напоминается, что QR-код появляется в подтвержденной учетной записи автоматически, когда Минздрав передает сведения о вакцинации или перенесенном заболевании.

Если пользователь портала столкнулся с подобным мошенничеством, то ему следует сообщить в МВД и на горячую линию поддержки Госуслуг по номеру 8 800 100 70 10 или через платформу обратной связи, сообщили в Минцифры.