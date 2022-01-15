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Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии закрыли для туристов из-за непогоды

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Горнолыжные трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в субботу закрыли для посещения из-за сильного ветра и снегопада, сообщает администрация курорта.

Как говорится в сообщении, также закрыт учебный склон "Саби парк".

В настоящее время работает только учебный склон на поляне Азау с бугельным подъемником. При усилении ветра склон также будет закрыт.

ГУ МЧС России по КБР ранее распространило экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде в Кабардино-Балкарии. В горах республики лавиноопасно. Ожидается очень сильный ветер.

Кабардино-Балкария КБР Эльбрус

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