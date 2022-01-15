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В Новгородской области остаются обесточенными 24 населенных пункта

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Пестовском районе Новгородской области из-за аварий на линиях электропередачи (ЛЭП) остаются обесточенными несколько населенных пунктов. Об этом сообщила в субботу глава Пестовского района Елена Поварова на своей странице "ВКонтакте".

"К 14:00 на территории района без света были 24 населенных пункта, 410 домов, 335 человек, в том числе - 18 детей", - говорится в информации чиновника.

Ремонтами на оборванных снегом и штормовым ветром пестовских ЛЭП занимаются 29 человек с 8 единицами техники, добавила Поварова. Срок полного восстановления энергоснабжения пока не известен.

Сведениями о ходе восстановительных работ в других районах области, также пострадавших от непогоды, агентство пока не располагает.

Как в пятницу вечером сообщала пресс-секретарь регионального Министерства по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Олеся Павлова, вечером в области оставались без света 5 817 человек, 226 населенных пунктов с 3 социальными объектами.

Согласно сведениям Новгородского гидрометцентра, в настоящий момент снегопады в регионе прекратились, штормовой ветер стих.

Новгородская область

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