Один из предполагаемых хакеров REvil обжалует свой арест

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Адвокат первого арестованного предполагаемого хакера группировки REvil - Романа Муромского, задержанного по запросу властей США, заявил, что его подзащитный отрицает причастность к группе и не признает вину.

"Буду обжаловать - я всегда так делаю. Вину не признает. Никакого отношения к хакерам он не имеет", - заявил "Интерфаксу" адвокат Юрис Королев в субботу.

Это первый комментарий защиты по этому делу. Позиция остальных фигурантов "Интерфаксу" пока неизвестна.

Как сообщалось, Тверской суд Москвы накануне заключил под стражу первых двоих предполагаемых участников группы REvil - Романа Муромского и Андрея Бессонова.

В настоящий момент суд продолжает рассматривать ходатайства об аресте других участников группы. Ранее в субботу сообщалось, что МВД просит арестовать еще шестерых: Артема Заеца, Даниила Пузыревского, Алексея Малоземова, Дмитрия Коротаева, Руслана Хансвярова и Михаила Головчука.

Таким образом, известно уже о задержании восьми предполагаемых хакеров.

В пятницу ФСБ РФ сообщила о задержании ряда участников группировки REvil по запросу США. Их имена спецслужба не назвала. Обыски прошли в домах 14 участников группы, у них были изъяты крупные суммы в рублях и валюте.

Уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (187 УК РФ) было возбуждено Следственным Департаментом МВД РФ 30 декабря 2021 года. В настоящее время срок следствия установлен до 30 марта. Хакерам может грозить до семи лет лишения свободы по этой статье.